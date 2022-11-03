Власти Белоруссии предложили российским предприятиям помощь в модернизации

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Белоруссия готова удовлетворить потребности российских предприятий в модернизации, заявил премьер-министр республики Роман Головченко.

"Мы приняли решение форсированными темпами развивать станкостроение. Если существует необходимость в комплексной модернизации каких-то предприятий, то белорусские станкостроители способны удовлетворить большинство потребностей по перевооружению производства", - сказал Головченко на встрече с губернатором Ростовской области Василием Голубевым в четверг в Минске, передает госагентство БелТА.

Премьер Белоруссии отметил, что одним из важнейших направлений сотрудничества является промышленная кооперация. "Об этом мы говорим со всеми регионами России и с федеральным правительством. Реализуем совместные программы, которые направлены на импортозамещение", - сказал Головченко.

Он обратил внимание на важность сопряжения усилий предприятий с обеих сторон, чтобы не допустить сбоев в производственных циклах.

"Мы смогли подставить плечо многим российским производителям, которым нужно было срочно искать замену тем или иным агрегатам, узлам, комплектующим. Большой спектр белорусских предприятий сейчас поставляет целый шлейф различного оборудования для компании "Ростсельмаш", знаковой для вашего региона", - заявил Головченко.