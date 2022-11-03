МАГАТЭ не нашло незаявленной ядерной активности на объектах на Украине

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Специалисты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) завершили проверки на трех объектах на Украине, проведенные по запросу властей этой страны, они не обнаружили признаков незарегистрированной ядерной активности. Об этом говорится в заявлении руководителя агентства Рафаэля Гросси.

"За последние несколько дней инспекторы смогли провести все мероприятия, которые запланировало МАГАТЭ, им был предоставлен беспрепятственный доступ к объектам. На основании оценки имеющихся на сегодняшний день результатов и информации, предоставленной Украиной, агентство не обнаружило каких-либо признаков незаявленной ядерной деятельности в этих местах", - говорится в нем.

Кроме того, инспекторы взяли пробы окружающей среды для анализа в лабораториях МАГАТЭ, эта мера призвана дать информацию о прошлой и текущей деятельности, связанной с обращениями с ядерными материалами. Результаты отбора проб будут обнародованы как только будут готовы, отмечается в заявлении.

Гросси подчеркнул, что МАГАТЭ готово продолжать проводить проверки на Украине в будущем.