На ЗАЭС состоялась вторая ротация экспертов МАГАТЭ

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - На Запорожскую АЭС прибыли четыре эксперта МАГАТЭ, чтобы сменить своих коллег на станции, сообщил в четверг гендиректор этого агентства Рафаэль Гросси.

"Новая группа из четырех экспертов МАГАТЭ прибыла сегодня на Запорожскую АЭС, чтобы сменить четырех экспертов, которые находились на объекте в течение последних четырех недель", - говорится в сообщении.

Гросси подчеркнул, что "это была вторая ротация экспертов агентства" с тех пор, как он 1 сентября посетил АЭС.

По официальным данным, ЗАЭС контролируется российской армией с 28 февраля.

ЗАЭС - крупнейшая в Европе по установленной мощности атомная станция, расположена в Энергодаре.