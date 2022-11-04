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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:01

Минниханов рассказал папе римскому о соборе Казанской иконы Божией Матери в Татарстане

Минниханов рассказал папе римскому о соборе Казанской иконы Божией Матери в Татарстане
Папа hимский и Рустам Минниханов (слева направо)
Фото: Пресс-служба главы Татарстана/ТАСС

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Глава Татарстана Рустам Минниханов в рамках религиозного форума в Бахрейне провел встречу с папой римским Франциском, сообщила пресс-служба главы республики.

"В ходе беседы Рустам Минниханов рассказал об особенностях Татарстана, остановившись на теме поддержке вопроса этнического и религиозного многообразия", - говорится в пресс-релизе.

Среди знаковых для Татарстана событий Минниханов отметил воссоздание собора Казанской иконы Божией Матери. "Именно в этом соборе помещен для поклонения список Казанской иконы Божией Матери, который многие годы находился в личных покоях Папы Иоанна Павла II", - напомнил он.

3 ноября Минниханов выступил на форуме "Значение диалога между религиями" в Бахрейне. Основной темой форума в этом году является роль Востока и Запада в мирном сосуществовании человечества.

Татарстан Рустам Минниханов папа римский
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