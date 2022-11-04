Лукашенко намерен обсудить с Си Цзиньпином участие КНР в развитии биотехнологий в Белоруссии

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко намерен в ближайшее время обсудить с председателем КНР Си Цзиньпином участие Китая в дальнейшем развитии Белорусской национальной биотехнологической корпорации (БНБК).

"Особенно хочу поблагодарить своего хорошего давнего друга Си Цзиньпина. Не было бы его решения... Это было волевое решение. Все зависело от председателя КНР. И когда у меня с ним были переговоры, я просто по-человечески, по-дружески попросил", - сказал Лукашенко на церемонии официального запуска производства комбикормов и аминокислот в БНБК.

"Благодарность величайшая этому человеку за то, что оказал поддержку", - добавил глава государства, слова которого приводит госагентство БелТА.

Но на этом реализация проекта БНБК не завершена, отметил президент. Впереди еще третья и четвертая очереди. На предприятии намерены создать производство лекарств и медицинских препаратов. "Здесь должен вырасти целый кластер, огромное объединение", - заявил он.

"В ближайшее время мы встретимся с председателем КНР и окончательно договоримся по третьей очереди", - пообещал Лукашенко.

Он также не исключил в дальнейшем строительства четвертой очереди производства.

"Она уже заложена. Поэтому мы договорились о том, что мы построим этот завод и будем производить здесь уже лекарства. Вот такой вот кластер должен быть создан на этих землях", - отметил Лукашенко.