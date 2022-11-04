Первая ступень китайской ракеты-носителя "Чанчжэн-5B" упала в океан

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Массивная первая ступень ракеты-носителя "Чанчжэн-5B", которая на этой неделе отправила лабораторный модуль "Мэньтянь" к орбитальной станции Китая "Тяньгун", упала в Тихий океан в результате неконтролируемого возвращения в атмосферу Земли, сообщило в пятницу Управление программы пилотируемых полетов КНР (CMSA).

"Согласно данным мониторинга, 4 ноября, примерно в 18:08 по пекинскому времени (в 13:08 по МСК), ракета "Чанчжэн-5B" вошла в атмосферу и упала (в воду - ИФ)", - говорится в сообщении управления.

Часть ступени массой около 22 тонн и длиной около 33 метров сгорела при вхождении в атмосферу Земли, однако некоторая часть массивных обломков, согласно координатам, указанным в сообщении, упала в Сиамский залив в Юго-Восточной Азии.

Китайская ракета-носитель "Чанчжэн-5B" стартовала к национальной орбитальной станции "Тяньгун" с экспериментальным модулем "Мэньтянь" 1 ноября. В тот же день, спустя 13 часов автономного полета, модуль состыковался с базовым модулем станции "Тяньхэ" и вошел в состав орбитальной группировки "Тяньгуна".