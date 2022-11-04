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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:01

Американская ракета Electron стартовала на орбиту со шведским научным спутником

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Американская ракета Electron в пятницу стартовала на орбиту из Новой Зеландии с мини-спутником MATS шведского Национального космического агентства, который предназначен для изучения верхних слоев атмосферы и их влияния на климат Земли, сообщила компания-разработчик носителя Rocket Lab.

Ранее планировался запуск этого космического аппарата с помощью российской ракеты "Союз-2.1б", однако Швеция отказалась от этого после начала специальной военной операции на Украине.

Спутник массой всего 50 кг будет выведен на солнечно-синхронную орбиту высотой 585 км.

В рамках миссии, получившей название Catch Me If You Can ("Поймай меня, если сможешь"), будет предпринята новая попытка перехвата вертолетом спускающейся на парашютах первой ступени ракеты-носителя Electron для ее доставки на сушу и повторного использования. Захват ступени в воздухе позволяет избежать проблем с проникновением в нее соленой воды.

Во время первой попытки 2 мая крюк, свисавший с вертолета, зацепил парашют ступени, но экипаж вынужден был отпустить ее из-за неожиданно высокой нагрузки, отличной от той, которая испытывалась при тестировании. Ступень упала в Тихий океан и затем была поднята спасательным кораблем.

Ракета Electron совершила свой первый полет 25 мая 2017 года. Нынешняя миссия станет 32-м полётом ракеты, три из которых были неудачными.

В случае нынешнего успешного запуска количество выведенных на орбиту компанией Rocket Lab спутников достигнет 152 аппарата.

Electron Нова Зеландия Rocket Lab
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