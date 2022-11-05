Власти Херсонской области сообщили об усилении в регионе работы артиллерии с обеих сторон

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - В Херсонской области усилилась работа артиллерии со стороны Вооруженных сил Украины и ответный огонь российской армии, сообщил заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

"Сейчас жестко работает артиллерия на херсонском направлении. Слышны и одиночные разрывы, и РСЗО (ракетные системы залпового огня), как входящие, так и исходящие. За последнюю неделю такой активности не было", - написал он в своем телеграм-канале.

Об усилившихся звуках, связанных с работой артиллерии, сообщают также в соцсетях местные жители, которые остаются сейчас в населенных пунктах на правой стороне Днепра.

Стремоусов отметил, что власти сейчас активно пытаются убедить жителей покинуть опасные территории.

18 октября власти Херсонской области объявили о массовом перемещении жителей населенных пунктов, в том числе Херсона, на левый берег Днепра на фоне непрекращающихся обстрелов гражданской инфраструктуры со стороны ВСУ. Позже зона эвакуации была расширена еще на 15 км, в нее вошли 7 муниципалитетов на левом берегу. По последним данным, с момента начала эвакуации регион покинули около 80 тыс. человек, на правом берегу Днепра до сих пор могут оставаться до 170 тыс. жителей