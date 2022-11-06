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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:18

Международная конференция ООН по климату начинается в Египте

РФ на саммите представят 19 делегатов

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Международная конференция ООН по климату (СОР27) начинает работу в Шарм-эль-Шейхе. Одно из основных мероприятий для России - side-event "Российские подходы к адаптации к изменению климата и смягчению его воздействий" - запланировано на 15 ноября, сообщили "Интерфаксу" в Минприроды.

Согласно распоряжению правительства РФ, делегацию из 19 человек возглавит спецпредставитель президента России по вопросам климата Руслан Эдельгериев. Статус заместителей главы делегации имеют министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов, министр экономического развития Максим Решетников, руководитель Росгидромета Игорь Шумаков. Также среди делегатов заявлены глава Минобрнауки Валерий Фальков, заместители главы Минэкономразвития Илья Торосов и Владимир Ильичев, замминистра промышленности и торговли Алексей Ученов, депутат Госдумы Николай Будуев, заместитель руководителя Рослесхоза Александр Панфилов и другие.

Вместе с тем, в составе делегации числится гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев и представитель АО "РЖД" - начальник департамента экологии и техносферной безопасности Андрей Лисицын.

Участие в саммите ООН "Интерфаксу" подтвердили представители "СИБУРа": "Делегация от "СИБУРа" примет участие в мероприятиях СОР27, в том числе поделится опытом реализации проектов на круглом столе по декарбонизации (запланирован на 15 ноября - ИФ), а также проведёт ряд встреч, посвящённых выпуску и продаже углеродных единиц".

Ранее первый замглавы Минэкономразвития РФ Илья Торосов сообщил "Интерфаксу", что в ходе саммита российская сторона поднимет вопросы вывода низкоуглеродных технологий из-под действия санкций, свободного трансграничного обращения углеродных единиц от российских климатических проектов, а также справедливого учета страновых особенностей при определении оптимальной траектории низкоуглеродной трансформации экономики.

Конференция ООН по борьбе с изменением климата СОР27 проходит с 6 по 18 ноября. Ожидается, что в ходе саммита страны-участницы представят обновленные планы сокращения выбросов, которые будут соответствовать цели не допустить до 2100 года роста общемировой температуры на Земле более чем на 1,5 градуса по Цельсию.

ООН Египет
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