Спасены 15 пассажиров танзанийского самолета, который упал в озеро Виктория

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Не менее 15 человек, находившихся на борту упавшего в озеро Виктория танзанийского пассажирского самолета ATR 42-500, удалось спасти, сообщает местная телерадиокомпания ТВС.

О судьбе остальных пока не сообщается.

На борту самолета находились 49 пассажиров и четыре члена экипажа.

Самолет, вылетевший из столицы Танзании Дар-эс-Салама в город Мванзу, потерпел крушение при совершении промежуточной посадки в аэропорту города Букоба, который находится на берегу озера Виктория. Крушение произошло из-за неблагоприятных погодных условий - в момент происшествия в районе была штормовая погода, шел сильный дождь.

Поисково-спасательная операция на месте происшествия продолжается.