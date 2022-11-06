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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:14

Сирийские военные ликвидировали 93 боевика "Джебхат ан-Нусра"

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Ракетные войска и военно-воздушные силы Сирии уничтожили лагерь боевиков террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" ("Хайат Тахрир Аш-Шам") (запрещена в РФ) в ответ на серию ударов по сирийским позиция, в результате которых погибли пятеро военнослужащих, сообщили в российском Центре по примирению враждующих сторон в САР.

"Уничтожен лагерь подготовки боевиков и подземные укрытия незаконных вооруженных формирований в районе населенного пункта Ашхани-Тахтани. Ликвидированы 93 боевика, в том числе полевые командиры Саддам Ад-Дедали и Абдулла Аль-Ахмед. 135 членов террористической группировки получили тяжелые ранения", - говорится в сообщении.

В ЦПВС добавили, что сирийские ВВС уничтожили также мастерскую по сборке беспилотных летательных аппаратов, готовые к применению беспилотники и мобильную станцию РЭБ, "что позволило предотвратить готовившиеся боевиками резонансные диверсионно-террористические акции на объектах сирийских правительственных сил и Вооруженных Сил Российской Федерации в Сирии".

Сирия
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