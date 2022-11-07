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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:16

ФАО в ноябре снизила прогноз мирового сбора зерна в 2022 году на 4,9 млн тонн

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - ФАО (продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН) в ноябре снизила по сравнению с октябрем прогноз мирового производства зерна в 2022 году на 4,9 млн тонн – до 2,764 млрд тонн, сообщается в отчете организации.

Новый показатель на 1,8% ниже прошлогоднего сбора. "Основная доля пересмотра касается пшеницы, однако несколько снижен и прогноз мирового производства фуражных зерновых", - говорится в документе. Так, оценка сбора пшеницы стала меньше на 3,4 млн тонн и составляет 783,8 млн тонн. Однако это на 0,6% выше показателя 2021 года и является абсолютным рекордом.

Как поясняют эксперты, пересмотр прогноза по сбору пшеницы "почти полностью обусловлен показателями производства в США – снижением урожайности и сокращением уборочных площадей". По остальным странам-производителям, где завершается уборка, прогнозы не изменились.

Оценка сбора фуражных зерновых снижена на 1,3 млн тонн и составляет 1,467 млрд тонн. Это на 2,8% ниже по сравнению с прошлым годом. "Это первое за последние четыре года снижение производства", - отмечается в отчете. Основная доля снижения прогноза в этом месяце обусловлена уменьшением оценки производства кукурузы в США и странах ЕС, где, согласно последним данным, последствия засухи были более масштабными, чем предполагалось ранее. Повышен прогноз производства кукурузы на Украине.

Как сообщается в отчете, в 2023 году посевные площади под зерновыми сохранятся, "однако дальнейшее расширение может сдерживаться высокими издержками производства".

ООН ФАО
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