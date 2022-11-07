Фонды акций США выросли на 8,7% в октябре за счет подъема рынка

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Средняя стоимость фондов американских акций выросла на 8,7% в октябре на фоне роста фондового рынка, следует из данных Refinitiv Lipper.

Индикатор Dow Jones Industrial Average поднялся на 14% в течение октября, продемонстрировав лучший рост в помесячном исчислении с 1976 года (S&P 500 и Nasdaq продемонстрировали рост в однозначном процентном выражении).

С начала 2022 года стоимость фондов акций упала на 18,1% по сравнению со скачком на 22,5% в прошлом году.

Стоимость международных фондов акций в октябре выросла на 5,1%, однако с начала года рухнула на 25%.

Давление на фондовые рынки в текущем году в том числе оказала серия агрессивных повышений процентных ставок Федеральной резервной системой (ФРС) США.

На минувшей неделе ФРС ожидаемо повысила базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов по итогам четвертого заседания подряд – до 3,75-4% годовых, максимума с января 2008 года.

Глава Федрезерва Джером Пауэлл заявил в ходе пресс-конференции по итогам заседания, что ФРС может начать обсуждение замедления темпов подъема ставки уже на декабрьском заседании. При этом он отметил, что говорить о паузе в цикле повышения ставки пока слишком рано, ее предельный уровень будет выше, чем ожидалось прежде.

Таким образом, октябрьское ралли фондового рынка может оказаться лишь паузой в долгосрочном снижении, пишет The Wall Street Journal.

Инвесторы продолжат следить за заявлениями представителей руководства ФРС и решениями регулятора по поводу ставок в ближайшей перспективе.

В свою очередь, Европейский центральный банк (ЕЦБ) на прошлой неделе повысил все три ключевые процентные ставки на 75 б.п. по итогам второго заседания подряд. Базовая процентная ставка по кредитам была увеличена до 2%, ставка по депозитам - до 1,5%, ставка по маржинальным кредитам - до 2,25%.

Тем временем стоимость фондов облигаций снизилась по итогам октября и резко упала с начала года. Фонды, сфокусированные на долговых бумагах инвестиционного уровня, в среднем потеряли 1,4% в октябре и 16,2% - с начала года.