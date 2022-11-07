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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:39

Япония модифицирует зенитные ракеты для перехвата гиперзвукового оружия

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Японские военные намереваются модифицировать зенитные ракеты, стоящие сейчас на вооружении, чтобы с их помощью можно было перехватывать гиперзвуковое оружие, сообщает в понедельник Kyodo со ссылкой на свой источник.

Согласно планам, к 2029 финансовому году Япония начнет массовое производство перепрофилированных ракет средней дальности для зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Type-03.

В настоящий момент японское командование возлагает задачу по перехвату неприятельских ракет на экипажи эсминцев, оснащенных системой противоракетной обороны Aegis ("Иджис"). Если вражеские ракеты сбить не удастся, их должны уничтожать ЗРК "Пэтриот".

Однако неназванный высокопоставленный представитель Сил самообороны заявил Kyodo, что перехват гиперзвукового оружия является сложной задачей для нынешних средств противоракетной обороны Японии. При этом он уточнил, что нельзя точно сказать, смогут ли и модифицированные ракеты для ЗРК Type-03 бороться с гиперзвуковым оружием, поскольку ведущие державы мира продолжают интенсивно развивать эти вооружения.

В начале ноября изданию "Никкэй" стало известно, что Минобороны Японии рассматривает перспективы оснащения японских военных к 2030 году гиперзвуковыми ракетами.

Япония
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