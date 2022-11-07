Глобальные юридические фирмы сокращают наём сотрудников из-за спада активности в M&A

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Прибыли многих крупных международных юридических фирм быстро снижаются в связи с ростом их расходов и снижением числа сделок по слиянию и поглощению (M&A), а также публичных размещений акций.

В результате некоторые компании сворачивают наём сотрудников, готовясь к глобальной рецессии, пишет газета Financial Times.

Результаты исследования Thomson Reuters Institute, проанализировавшего данные более 160 американских компаний, показывают, что спрос на услуги юридических фирм по сопровождению сделок M&A был ниже почти на 14% в июле-сентябре по сравнению с тем же периодом 2021 года.

При том, что общее время оплаченных часов работы в фирмах сократилось за это время на 1%, расходы на оплату труда выросли почти на 11%, свидетельствует исследование.

Ключевой индикатор прибыльности операций представителей сектора находится на самом низком уровне с начала отслеживания этих данных Thomson Reuters в 2006 году.

"Этот тренд, вероятно, будет оказывать огромное давление на компании, требуя от них снижения расходов за счет сокращения числа сотрудников, как это было в период финансового кризиса 2008-2009 гг.", - отмечают аналитики Thomson Reuters.

Предварительные данные министерства труда США показали, что юридический сектор в США потерял более 13 тыс. рабочих мест в августе и сентябре, прибавив 3,5 тыс. рабочих мест в октябре.

Аналитическая компания Leopard Solutions отмечает, что сотни вакансий в секторе были аннулированы в прошлом месяце, хотя число открытых позиций остается выше доковидного уровня.

Опрос 1,815 тыс. юристов, проведенный рекрутинговой компанией Major, Lindsey & Africa, показал, что выплаты партнерам юридических фирм в США увеличились на 15% со времен пика пандемии 2020 года.

Глава американской юридической фирмы, входящей в десятку крупнейших в США по объему выручки, отметил, что число крупных сделок M&A сокращается, но "денег в финансовой системе по-прежнему много".

При этом, по данным Thomson Reuters, если крупные компании сталкиваются со снижением спроса на услуги, средние по размеру фирмы отметили небольшой рост бизнеса в прошлом квартале.