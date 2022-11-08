Глава ритейлера Kohl's Мишель Гасс покинет компанию в декабре

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Главный исполнительный директор американского ритейлера Kohl's Corp Мишель Гасс уйдет в отставку 2 декабря, говорится в пресс-релизе компании.

Временно исполняющим обязанности CEO станет член совета директоров Том Кингсбери.

Кроме того, ритейлер опубликовал предварительные результаты деятельности за третий квартал.

Выручка в июле-сентябре упала на 7,2% в годовом выражении, а сопоставимые продажи сократились на 6,9%.

Тем временем прибыль в расчете на акцию, по предварительной оценке, составила 82 цента, что намного превышает консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных FactSet, на уровне 63 центов.

Акции Kohl's подскочили в цене на 7,2% на предварительных торгах во вторник. С начала года капитализация ритейлера рухнула на 45%, до $3,16 млрд.