США и РФ в предстоящие недели могут обсудить возобновление инспекций в рамках СНВ-3

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Представители США и России в ближайшие недели могут провести переговоры по возобновлению инспекций на объектах дислокации ядерного оружия в рамках Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), передает Bloomberg.

"Ожидается, что Россия и США встретятся в предстоящие недели для переговоров о возобновлении инспекций объектов ядерного оружия в соответствии с СНВ-3, что является небольшим шагом к возобновлению переговоров о контроле над вооружениями", - информирует агентство.

Отмечается, что представитель Госдепа США подтвердил, что заседание двусторонней консультативной комиссии готовится, но при этом он не сообщил, когда и где это заседание состоится. По его словам, оно пройдет не в Женеве.

В свою очередь осведомленные источники в Москве сообщили агентству, что встречу могут провести в Каире.

Россия в августе уведомила США о том, что временно выводит свои объекты из-под инспекционной деятельности в рамках СНВ-3. В заявлении МИД РФ отмечалось, что "подобные действия предусмотрены пунктом 5 Раздела I Главы пятой Протокола к Договору о СНВ". "Они могут предприниматься в исключительных случаях и для целей, не противоречащих Договору. Российская Федерация вынуждена прибегнуть сейчас к этой мере вследствие упорного стремления Вашингтона явочным порядком добиться перезапуска инспекционной деятельности на условиях, которые не учитывают существующие реалии, создают для США односторонние преимущества и фактически лишают Российскую Федерацию права на осуществление инспекций на американской территории", - говорится в заявлении МИД РФ.

В марте 2020 года США и РФ приостановили инспекции на объектах из-за пандемии коронавируса COVID-19.

Россия и США 3 февраля обменялись нотами о завершении внутренних процедур по продлению на пять лет ДСНВ. Таким образом, Договор будет действовать в том виде, как он был подписан, без каких-либо изменений и дополнений, до 5 февраля 2026 года

ДСНВ, или СНВ-3, - договор РФ и США о взаимном сокращении арсеналов развернутых стратегических ядерных вооружений.