Meta начнет масштабные увольнения сотрудников в среду

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Американская Meta Platforms Inc. (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) начнет в среду процесс масштабного сокращения штата, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

"Meta Platform Inc. начнет увольнять сотрудников в среду утром, об этом глава компании Марк Цукерберг сообщил руководителям во вторник ", - пишет издание.

Газета отмечает, что "предстоящие сокращения, как ожидается, затронут в общей сложности тысячи сотрудников, и, вероятно, станут крупнейшим на сегодняшний день в технологическом секторе".

Ранее сообщалось о планах Meta уведомить сотрудников о начале сокращения штата. На конец сентября штат Meta насчитывал свыше 87 тыс. человек. В 2020 и 2021 годах компания приняла на работу более 27 тыс. новых сотрудников, а за январь-сентябрь этого года её штат вырос еще на 15,3 тыс. человек.

WSJ также писала, что Meta планирует сократить расходы как минимум на 10% в ближайшие месяцы, в том числе - за счет увольнения части работников.