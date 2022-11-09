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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:31

Акции США уверенно выросли в ожидании итогов выборов

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы показали уверенный подъем во вторник, инвесторы ждали итогов промежуточных выборов в Конгресс и данных об октябрьской инфляции в США, а также оценивали большой объем корпоративных новостей.

"Американские акции начали неделю ростом, в том числе S&P 500 уверенно поднимается в преддверии выборов в США, поскольку раскол в правительстве (когда большинство в Конгрессе составят республиканцы при президенте-демократе - ИФ) может стать позитивным фактором для акций", - отметил управляющий партнер SPI Asset Management Стивен Иннес.

Такого же мнения придерживается известный аналитик Morgan Stanley Майк Уилсон - по его словам, победа Республиканской партии может привести к краткосрочному ралли на Уолл-стрит.

Новые данные об инфляции, которые могут повлиять на решение Федрезерва относительно ставок, будут опубликованы в четверг. Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем ожидают, что темпы роста потребительских цен замедлились в октябре до 8% с сентябрьских 8,2%.

Рыночная стоимость Lyft Inc. рухнула на 23%. Общее количество пользователей сервиса заказа такси в минувшем квартале оказалось хуже прогнозов рынка, хотя компания и увеличила квартальную выручку на 22%, до нового рекорда.

Акции Take-Two Interactive Software упали на 13,7%, поскольку американский издатель видеоигр завершил второй квартал 2023 финансового года с убытком и ухудшил годовой прогноз.

Цена бумаг другого разработчика видеоигр Activision Blizzard увеличилась на 1,3%, хотя компания снизила чистую прибыль в июле-сентябре на 32%, а выручка упала по итогам четвертого квартала подряд.

Капитализация ритейлера одежды Gap Inc. выросла на 2,7% на новости, что компания продает свой бизнес на территории Китая местной компании Baozun Inc. за $50 млн.

Бумаги Five9 Inc., предоставляющей облачные услуги, выросли в цене на 11%. На предварительных торгах акции падали после того, как компания ухудшила прогнозы скорректированной прибыли и выручки на 2022 год.

Акции оператора фитнес-клубов Planet Fitness подскочили в цене на 15%. Компания увеличила чистую прибыль и выручку в третьем квартале сильнее ожиданий рынка, а также повысила прогнозы основных финпоказателей на текущий год.

Цена бумаг DuPont de Nemours Inc. увеличилась на 7,4% благодаря повышению чистой прибыли и выручки в прошлом квартале.

Индекс Dow Jones Industrial Average подскочил на 333,83 пункта (1,02%) и составил 33160,83 пункта.

Лидером роста среди компонентов индекса стали бумаги Amgen (+5,6%). В минусе закрылись акции всего трех компаний из 30, входящих в расчет индекса: Walgreens Boots Alliance, Walt Disney Co. и Chevron Corp., причем их снижение не превысило 0,8%.

Standard & Poor's 500 повысился на 21,31 пункта (0,56%) - до 3828,11 пункта.

Nasdaq Composite увеличился на 51,68 пункта (0,49%) и составил 10616,20 пункта.

США Уолл-стрит
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