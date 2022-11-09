Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:16

Bosch направит на цифровизацию бизнеса 10 млрд евро до 2025 года

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Германская Robert Bosch GmbH, ведущий мировой поставщик решений для автомобильной отрасли, инвестирует в цифровизацию бизнеса 10 млрд евро до 2025 года, причем две трети этой суммы будет направлено на разработку технологий в сфере устойчивого развития, мобильности и современной промышленности.

Также Bosch заключила соглашение с International Business Machines Corp. о партнерстве в сфере квантовых компьютерных вычислений, пишет Dow Jones со ссылкой на заявление компании. Целью партнерства является использование квантовых вычислений для построения моделей оценки различных новых материалов.

В июле этого года Bosch объявила о планах вложить 3 млрд евро в собственное подразделение по производству полупроводниковой продукции к 2026 году. Часть указанных средств будет направлена на строительство двух центров разработки в Рейтлингене и Дрездене.

Bosch
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

У Адриатического побережья Италии произошло мощное землетрясение

В МККК назвали мошенническим сайт "Независимого движения Красного Креста Донбасса"

В США закрылись последние избирательные участки на выборах в Конгресс

В США закрылись последние избирательные участки на выборах в Конгресс

Республиканцы лидируют на выборах в Палату представителей США

Что случилось этой ночью: среда, 9 ноября

Байден продлил срок указа о чрезвычайном положении по распространению оружия массового уничтожения

Более 70% избирателей США недовольны президентством Байдена согласно exit poll

Более 70% избирателей США недовольны президентством Байдена согласно exit poll

Судно, покинувшее украинский порт Южный, доставит в Китай более 43 тыс. тонн подсолнечного масла

В Еврокомиссии объяснили порядок допуска к процедуре убежища в ЕС спасенных в море мигрантов

В Еврокомиссии объяснили порядок допуска к процедуре убежища в ЕС спасенных в море мигрантов

США и РФ в предстоящие недели могут обсудить возобновление инспекций в рамках СНВ-3

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });