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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:37

Хакеры взломали телеграм-канал президента Молдавии

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - В Молдавии атакованы телеграм-каналы ряда официальных лиц, включая президента страны.

О взломе официального телеграм-канала главы государства Майи Санду сообщила администрация президента. В сообщении отмечается, что администрация "отрицает правдивость последних сообщений" в канале, которые касались коррупции среди высшего руководства страны.

Официальный правительственный телеграм-канал Prima Sursa ("Первоисточник") также сообщает, что в этой соцсетибыли взломаны сразу несколько аккаунтов, принадлежащих высокопоставленным лицам, в том числе Санду и вице-премьеру, министру инфраструктуры и регионального развития Андрею Спыну.

"В настоящее время предпринимаются усилия по устранению последствий этих кибератак и восстановлению целостности учетных записей в социальных сетях", - говорится в сообщении.

Молдавия Майя Санду
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