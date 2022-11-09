Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:42

Из-за неполадок в турбине отключился реактор на АЭС "Оскарсхамн" в Швеции

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Третий энергоблок шведской АЭС "Оскарсхамн" выключен в среду из-за неполадок в турбине, сообщает шведское телевидение.

"Реактор отключен от энергосети из-за остановки турбины. Причину происшествия выясняют", - приводит телевидение слова представителя АЭС Дезире Лильевалль.

О выбросах радиации или каком-либо другом ущербе не сообщается.

Более обширную информацию, как ожидается, предоставят в течение суток.

Третий энергоблок АЭС "Оскарсхамн" производит 1,4 тыс. мегаватт электроэнергии и является самым крупным в Швеции. Кроме него, в стране с населением в 10 млн человек работают еще две АЭС "Форсмарк" к северу от Стокгольма и "Рингхальс" к югу от Гетеборга.

Швеция
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Борьба за Сенат США может разрешиться в Джорджии во втором туре в декабре

Борьба за Сенат США может разрешиться в Джорджии во втором туре в декабре

Китай представил дальний беспилотник, способный нести 16 ракет и бомб

Китай представил дальний беспилотник, способный нести 16 ракет и бомб

В египетском Шарм-эль-Шейхе заработала система tax free для иностранных туристов

В египетском Шарм-эль-Шейхе заработала система tax free для иностранных туристов

У Адриатического побережья Италии произошло мощное землетрясение

В МККК назвали мошенническим сайт "Независимого движения Красного Креста Донбасса"

В США закрылись последние избирательные участки на выборах в Конгресс

В США закрылись последние избирательные участки на выборах в Конгресс
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });