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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:42

Лондон разрешил оказание финансовых услуг при поставках ряда удобрений из РФ третьим странам

Лондон разрешил оказание финансовых услуг при поставках ряда удобрений из РФ третьим странам
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Департамент внешней торговли Великобритании опубликовал генеральную торговую лицензию, которая разрешает оказывать финансовые услуги при поставках некоторых видов удобрений из России в третьи страны.

Документ, размещенный на сайте британского правительства, вступает в силу с 9 ноября.

Лицензия распространяется на поставки аммиачной селитры и удобрений, содержащих не менее 15% этого вещества (исключая жидкие удобрения), а также аммиака в водном растворе (код ТН ВЭД 2814 20) при условии, что они приобретаются для сельскохозяйственных нужд, уточняется в документе.

Великобритания Россия
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