Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:20

В Париже из-за забастовки транспортников практически не работает метро

В Париже из-за забастовки транспортников практически не работает метро
Архивное фото
Фото: ЕРА/ТАСС

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Сотрудники компании RATP, осуществляющей пассажирские перевозки в Париже и его пригородах, проводят в четверг массовую забастовку, они недовольны условиями труда, сообщают французские СМИ.

В столице Франции практически полностью не работает метро. Семь линий метро закрыты, на других – движение поездов осуществляется только в утренние и вечерние часы пик.

Жителей и гостей Парижа также предупредили, что движение будет осуществляться со "значительными перебоями" на линиях пригородных поездов. Работодателей просят по возможности разрешить сотрудникам, приезжающим на работу из пригородов, работать в четверг дистанционно.

В забастовке также принимают участие сотрудники наземного общественного транспорта, на треть сокращено количество автобусов, которые выйдут на маршруты в четверг.

Согласно французским СМИ, из-за перебоев в работе общественного транспорта жители столицы пересели на личный транспорт, в результате чего на дорогах Парижского региона к 07:45 по местному времени (09:45) образовались пробки общей протяженностью почти 300 км.

Сотрудники RATP недовольны условиями труда и требуют повышения зарплат, а также найма новых сотрудников для уменьшения нагрузки.

Франция Париж
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Делегацию России на саммите G20 возглавит Сергей Лавров

Делегацию России на саммите G20 возглавит Сергей Лавров
Военная операция на Украине

Глава ЛНР сообщил об освобождении из плена 35 луганских военных

Что случилось этой ночью: четверг, 10 ноября

WP сообщила о советах Трампу пока не объявлять об участии в выборах президента США

Байден намерен в начале 2023 года решить, пойдет ли на второй срок

Байден намерен в начале 2023 года решить, пойдет ли на второй срок

Байден выразил надежду на сотрудничество с республиканцами по Украине

В важном для контроля над Сенатом США штате Джорджия будет второй тур голосования

Глава Евросовета высказался за совместные закупки газа странами ЕС

Глава Евросовета высказался за совместные закупки газа странами ЕС
Пандемия коронавируса

ВОЗ сообщила о сокращении уровня смертности от COVID-19 на 90% с февраля

Лондон разрешил оказание финансовых услуг при поставках ряда удобрений из РФ третьим странам

Лондон разрешил оказание финансовых услуг при поставках ряда удобрений из РФ третьим странам
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });