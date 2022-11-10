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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:20

Саудовская Аравия продлила срок действия однократных виз до трех месяцев

Саудовская Аравия продлила срок действия однократных виз до трех месяцев
Фото: Eric Lafforgue/Art in All of Us/Corbis via Getty Images

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Власти Саудовской Аравии одобрили продление срока пребывания иностранных граждан по однократной визе до трех месяцев, а по транзитным видам – до 96 часов, сообщает Saudi Gazette.

"Совет министров одобрил продление срока пребывания в Саудовской Аравии по однократной визе до трех месяцев. Решение Кабмина применяется к однократным гостевым визам со всеми целями поездки", - пишет издание.

Как отмечает газета, власти также продлили срок пребывания иностранцев с транзитными визами до 96 часов без дополнительной платы. Срок действия транзитных документов – три месяца.

Ранее в Саудовскую Аравию можно было оформить однократные семейные визы на один месяц, а на 90 дней выдавались только многократные визы.

Саудовская Аравия
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