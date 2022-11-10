Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:36

ЕК уточнила требования к Евро-7 для сокращения выбросов автомобилей

ЕК уточнила требования к Евро-7 для сокращения выбросов автомобилей
Фото: Marijan Murat/picture alliance via Getty Images

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Еврокомиссия (ЕК) представила в четверг предложение по сокращению загрязнения воздуха новыми автомобилями, продаваемыми в Евросоюзе. Смысл новых требований в том, чтобы соответствовать целям "зеленого курса" при сохранении доступности автомобилей для потребителей и конкурентоспособности этой европейской отрасли.

"Новые стандарты Евро 7 обеспечат более чистые транспортные средства на наших дорогах и улучшат качество воздуха, защищая здоровье наших граждан и окружающую среду", - заявил член ЕК по внутреннему рынку ЕС Тьерри Бретон, представляя новую законодательную инициативу Еврокомиссии.

В ЕК напоминают, что автомобильный транспорт является крупнейшим источником загрязнения воздуха в городах.

Предложение касается выбросов выхлопных труб, а также загрязнения от тормозов и шин.

В Еврокомиссии объясняют, что в 2035 году все продаваемые в ЕС легковые автомобили и легкие грузовики будут иметь нулевые выбросы CO2. Однако ожидается, что в 2050 году более 20% автомобилей и легких грузовиков и более половины тяжелых транспортных средств будут продолжать выбрасывать загрязняющие вещества из выхлопных труб.

Аккумуляторные электромобили также по-прежнему производят загрязнение от тормозов и микропластика шин. Правила Евро 7 сократят все эти выбросы при доступности автомобилей для потребителей, ожидают в Еврокомиссии.

ЕК опубликовала в четверг новые требования, основанные на стандартах Евро-7. Это улучшение контроля за выбросами загрязняющих веществ в атмосферу от всех новых автомобилей, обновление и ужесточение ограничений на выбросы загрязняющих веществ, регулировка выбросов от тормозов и шин, обеспечение соответствия автомобилей правилам в течение более длительного периода времени, максимально полное использование цифровых возможностей для эффективного измерения выбросов на протяжении всего срока службы транспортного средства.

Теперь предложение ЕК будет представлено Европейскому парламенту и Совету ЕС для рассмотрения и утверждения законодателями Евросоюза.

Еврокомиссия ЕК ЕС Евро-7
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Тегеране объявили о создании первой иранской гиперзвуковой ракеты

В Тегеране объявили о создании первой иранской гиперзвуковой ракеты

МИД РФ заявил послу Латвии протест в связи со сносом советских мемориалов

МИД РФ заявил послу Латвии протест в связи со сносом советских мемориалов

Саудовская Аравия продлила срок действия однократных виз до трех месяцев

Саудовская Аравия продлила срок действия однократных виз до трех месяцев

США продадут Литве РЗСО HIMARS за $495 млн

В Париже из-за забастовки транспортников практически не работает метро

В Париже из-за забастовки транспортников практически не работает метро

Делегацию России на саммите G20 возглавит Сергей Лавров

Делегацию России на саммите G20 возглавит Сергей Лавров
Военная операция на Украине

Глава ЛНР сообщил об освобождении из плена 35 луганских военных

Что случилось этой ночью: четверг, 10 ноября

WP сообщила о советах Трампу пока не объявлять об участии в выборах президента США

Байден намерен в начале 2023 года решить, пойдет ли на второй срок

Байден намерен в начале 2023 года решить, пойдет ли на второй срок
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });