Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:36

Китай продемонстрировал новые гиперзвуковые противокорабельные ракеты

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Китай продемонстрировал на этой неделе на авиасалоне в городе Чжухай в южной провинции Гуандун новую версию гиперзвуковых противокорабельных ракет YJ-21, которые можно запускать с самолетов, сообщает в четверг Defense news.

Эти ракеты были установлены под крыльями бомбардировщика Xian H-6, выставленного на авиасалоне. Ранее ракетами YJ-21 оснащались китайские эскадренные миноносцы типа 055.

Кроме того, публике представили новые крылатые ракеты AKF-98, которые могут устанавливать на истребителе-бомбардировщике Xi'an JH-7. Defense news уточняет, что эти ракеты относятся к тому же типу, что и американские крылатые ракеты класса "воздух-земля" AGM-158 JASSM или ракеты Storm Shadow/SCALP британо-французской разработки.

Однако неясно, поступили ли данные ракеты уже на вооружение китайских военных, или пока находятся в стадии разработки.

Также на авиасалоне демонстрировали 1000-килограммовую бомбу YJ-1000-1 с лазерным наведением. По данным издания, их могут нести как истребители-бомбардировщики Xi'an JH-7, так и истребители J-16.

Китай
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Инфляция в США в октябре замедлилась до 7,7%

В Тегеране объявили о создании первой иранской гиперзвуковой ракеты

В Тегеране объявили о создании первой иранской гиперзвуковой ракеты

ЕК уточнила требования к Евро-7 для сокращения выбросов автомобилей

ЕК уточнила требования к Евро-7 для сокращения выбросов автомобилей

МИД РФ заявил послу Латвии протест в связи со сносом советских мемориалов

МИД РФ заявил послу Латвии протест в связи со сносом советских мемориалов

Саудовская Аравия продлила срок действия однократных виз до трех месяцев

Саудовская Аравия продлила срок действия однократных виз до трех месяцев

США продадут Литве РЗСО HIMARS за $495 млн

В Париже из-за забастовки транспортников практически не работает метро

В Париже из-за забастовки транспортников практически не работает метро

Делегацию России на саммите G20 возглавит Сергей Лавров

Делегацию России на саммите G20 возглавит Сергей Лавров
Военная операция на Украине

Глава ЛНР сообщил об освобождении из плена 35 луганских военных

Что случилось этой ночью: четверг, 10 ноября

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });