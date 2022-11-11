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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:36

Туркменистан и Таджикистан обсудили вопросы экономического сотрудничества

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - В Ашхабаде состоялись политические консультации между министерствами иностранных дел Туркменистана и Таджикистана, в рамках которых стороны обсудили вопросы торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, сообщает МИД Туркменистана.

Делегацию Туркменистана возглавил заместитель министра иностранных дел Вепа Хаджиев, делегацию Таджикистана - заместитель министра иностранных дел Садык Имом.

Проанализировав состояние торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, стороны подчеркнули необходимость совершенствования условий, способствующих их дальнейшему развитию, включая вопросы увеличения экспортно-импортных операций, расширения номенклатуры предоставляемых товаров и услуг, говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства Туркменистана.

Отмечается, что были также рассмотрены вопросы, касающиеся совершенствования договорно-правовой базы двусторонних отношений.

Таджикистан Туркменистан
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