Молдавия в октябре снизила потребление газа более чем вдвое

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Молдавия в октябре сократила потребление газа в 2,3 раза, сообщил председатель правления "Молдовагаза" Вадим Чебан в своем телеграм-канале.

"Объем потребления природного газа в октябре составил 29,6 млн кубических метров, что на 57% ниже показателей октября 2021 года. По сравнению с сентябрем 2022 года октябрьское потребление увеличилось на 2,2 млн кубических метров, или на 8%", - написал Чебан. При этом он отметил, что АО "Термоэлектрика" (ведущий поставщик электро- и теплоэнергии в Кишиневе) перешло на работу на мазуте, а не на природном газе.

Как сообщалось, в середине октября вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну заявлял, что АО "Термоэлектрика" уже полностью перешло на мазут и больше не использует газ." Это означает, что Кишинев будет отапливаться исключительно мазутом, что позволит сократить потребление газа в отопительный сезон", - говорил Спыну.

С 1 октября "Газпром" сократил суточный объем подачи газа Молдавии на 30% - до 5,7 млн кубометров при потребности в 8,06 млн кубометров, объяснив техническими проблемами, связанными с ограничением транзита через Украину.

На ноябрь "Газпром" сохранил объем поставок газа Молдавии таким же, как и в октябре - 5,7 млн кубометров в сутки, что на 40% меньше запрашиваемого объема. Предварительная стоимость газа в ноябре - $821 за 1 тыс. кубометров, что существенно ниже октября, когда Кишинев платил $1082 за 1 тыс. кубометров газа.

По предварительным расчетам, в ноябре Молдавии необходимо около 11 млн кубометров газа в сутки, из которых две трети - для Приднестровского региона, где работает Молдавская ГРЭС. В октябре она обеспечивала 67% электроэнергии для правого берега Днестра. При возникшем дефиците газа в ноябре госкомпания Energocom и ГРЭС не смогли договориться о поставках электроэнергии для правобережья. "Молдовагаз" сократила на 40% поставки газа для станции - с 3,9 млн до 2,3 млн кубометров в сутки.