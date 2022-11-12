Лавров примет участие в Восточноазиатском саммите

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров 12-13 ноября примет участие в 17-м Восточноазиатском саммите в Камбодже.

Как сообщили в МИД РФ, в повестку дня форума включен ряд российских предложений, направленных на выстраивание общерегионального взаимодействия в сферах туризма, волонтерства, реагирования на пандемические угрозы.

Россия также намерена акцентировать на площадке саммита "риски турбулентности, связанные с предпринимаемыми странами Запада попытками заведения в АТР силового потенциала и военно-технологической инфраструктуры НАТО и созданием в регионе закрытых блоковых схем", отметили на Смоленской площади.