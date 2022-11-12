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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:23

Старейшей женщине в США исполнилось 115 лет

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Женщина из Айовы, которая была признана старейшим живущим человеком в Соединенных Штатах в начале этого года, отпраздновала свой 115-й день рождения. Об этом сообщает агентство United Press International.

Бесси Хендрикс отпраздновала свой 115-й день рождения вечеринкой в центре по уходу за стариками в Лейк-Сити, где она живет.

На вечеринке присутствовали все трое детей Хендрикс, включая дочь Джоан Шаффер, которая накануне отпраздновала свое 90-летие.

Мать Хендрикс умерла, когда ей было 13 лет, оставив ее заботиться о своих братьях и сестрах.

Хендрикс стала старейшей женщиной в Соединенных Штатах в начале этого года, после смерти Тельмы Сатклифф в возрасте 115 лет и 108 дней. Геронтологи в настоящее время считают ее четвертым по возрасту человеком в мире.

США Айова
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