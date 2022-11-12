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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:23

Число случаев COVID-19 в мире превысило 634,7 млн

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире на утро субботы достигло 634 млн 270 тыс. 502, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 млн 609 тыс. 313 человек.

В число стран с более чем 30 млн случаев заражения входят США, Индия, Франция, Бразилия и Германия.

Число случаев COVID Число умерших пациентов
США 97 млн 990 тыс. 681 1 млн 74 тыс. 524
Индия 44 млн 665 тыс. 643 530 528
Франция (данные на утро пятницы) 37 млн 288 тыс. 432 158 711
Бразилия 34 млн 908 тыс. 198 688 656
Германия 36 млн 33 тыс. 94 155 588

По информации портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты на утро субботы составил 848,6. В США на 1 млн жителей скончались 3 286 человек, в Индии - 377, во Франции - 2 405, в Бразилии - 3 198, в Германии - 1 855.

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