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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:19

Equinor запустила турбину ветроэлектростанции Hywind Tampen для снабжения платформ

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Equinor начала производство электроэнергии на первой турбине плавучей ветряной электростанции Hywind Tampen в Северном море, электроэнергия была доставлена на платформу Gullfaks A в Северном море, сообщила компания.

Это крупнейшая в мире плавучая ветровая электростанция, она питает энергией нефтегазовые платформы.

Ожидается, что ветряная электростанция Hywind Tampen будет удовлетворять около 35% потребности в электроэнергии двух месторождений.

В течение года планируется ввести в эксплуатацию семь из 11 турбин. В июле компания сообщила, что срок установки последних четырех турбин был перенесен на 2023 год из-за "узких мест в цепочке поставок, в первую очередь связанных с мировым рынком стали".

"Последние четыре турбины были собраны этой осенью и будут установлены на месторождении в погодное окно следующего года. Даже имея всего семь работающих турбин, Hywind Tampen станет крупнейшей в мире плавучей ветровой электростанцией мощностью 60 МВт", - подчеркивает Equinor.

Equinor Hywind Tampen Gullfaks A Северном море
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