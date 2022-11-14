Военные РФ заявили об уничтожении склада оружия ВСУ в Херсонской области и топливохранилища под Харьковом

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Российские военные уничтожили склад оружия и техники Вооруженных сил Украины в Харьковской области, а также хранилище топлива для украинской армии близ Харькова, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"В районе населенного пункта Львово Херсонской области уничтожен склад вооружения и военной техники ВСУ. В районе города Харьков уничтожено хранилище топлива для военной техники ВСУ", - сказал Конашенков на брифинге в понедельник.

По его словам, за сутки оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией РФ поражены три пункта управления ВСУ: близ Купянска Харьковской области, Чернобаевки Херсонской области и Стельмаховки Луганской народной республики (ЛНР), а также 54 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 174 районах.

"В районах населенных пунктов Зеленый Гай Харьковской области и Александро-Калиново Донецкой народной республики (ДНР) уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50. В районе населенного пункта Вольнянск Запорожской области уничтожен радиолокатор украинского зенитного ракетного комплекса С-300", - сказал Конашенков.

Минобороны РФ также заявило о подавлении двух украинских батарей реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и "Ольха" в Херсонской и Запорожской областях. "В ходе контрбатарейной борьбы российской артиллерией подавлены две батареи реактивных систем залпового огня HIMARS и "Ольха" в районах населенных пунктов Кирпотино Запорожской области и Борозенское Херсонской области", - отметил Конашенков.

По его словам, российскими средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены шесть украинских беспилотников в ЛНР, ДНР и Запорожской области. "Кроме того, перехвачено три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS в районе населенного пункта Меловатка Луганской народной республики", - заявил Конашенков.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 333 самолета, 176 вертолетов, 2504 беспилотных летательных аппарата, 388 зенитных ракетных комплексов, 6593 танка и других боевых бронированных машин, 891 боевая машина реактивных систем залпового огня, 3577 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7216 единиц специальной военной автомобильной техники", - сказал представитель Минобороны.

Российские военные отразили за минувшие сутки несколько атак вооружённых сил Украины на территории Луганской и Донецкой народных республик, добавил он.

"На Купянском направлении две ротные тактические группы ВСУ предпринимали безуспешные попытки атаковать подразделения российских войск в направлении населенного пункта Куземовка Луганской народной республики. В результате нанесенного огневого поражения подразделения противника были остановлены и отброшены к исходному рубежу", - сказал Конашенков.

По его словам, "уничтожено более 120 украинских военнослужащих, шесть танков, пять боевых машин пехоты, три бронетранспортера и пять автомобилей".

"На Красно-Лиманском направлении в результате активных действий подразделений российских войск отражена атака двух мотопехотных рот ВСУ, усиленных иностранными наемниками, в направлении населенного пункта Червонопоповка Луганской народной республики. Потери противника за сутки на данном направлении составили до 90 украинских военнослужащих и боевиков убитыми и ранеными, пять боевых бронированных машин и шесть пикапов", - сообщил Конашенков.

Он сказал, что атаки ВСУ отражены также на территории ДНР. "На Южно-Донецком направлении активными действиями российских войск и огнем артиллерии пресечена попытка мотопехотной роты ВСУ атаковать в направлении населенного пункта Новоселка Донецкой народной республики. Уничтожено более 80 украинских военнослужащих, один танк, две боевые машины пехоты, два бронетранспортера и три автомобиля", - сказал официальный представитель Минобороны РФ.