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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:35

Китай вывел на орбиту Земли спутник дистанционного зондирования

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Китайская ракета-носитель "Чанчжэн-4C" вывела на околоземную орбиту оптический спутник дистанционного зондирования "Яогань-34-03" для наблюдения за земной поверхностью, сообщила во вторник Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация (CASC).

Запуск был осуществлён в 09:38 по Пекинскому времени (в 04:38 по Москве) с космодрома Цзюцюань.

По данным корпорации, аппарат был разработан Шанхайской академией космических технологий (SAST) для поддержки городского планирования, проектирования системы дорог, оценки урожайности сельскохозяйственных угодий, мониторинга земельных ресурсов, а также предупреждения природных катастроф.

Китай Чанчжэн-4C
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