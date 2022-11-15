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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:35

Посольство РФ в Вашингтоне заявило, что США препятствуют деятельности российских предпринимателей

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Дипломатическое представительство РФ в Вашингтоне в комментарии, опубликованном в социальной сети, отмечает, что США своими санкциями демонстрируют стремление поддерживать токсичную атмосферу вокруг российских предпринимателей.

"Налицо стремление вашингтонских стратегов поддерживать токсичную атмосферу вокруг российских предпринимателей. В частности, здесь заявляют о готовности наказывать иностранцев, продолжающих нормальное коммерческое сотрудничество с нашими гражданами. Уверены, что подобные попытки США придать своим нелегитимным мерам экстерриториальный характер не могут устраивать другие государства", - подчеркивает посольство.

Оно также отмечает, что желание США "решать, как, кому и с кем взаимодействовать", ускоряет "опасную фрагментацию мирового хозяйства".

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