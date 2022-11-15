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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:35

Численность людей на Земле во вторник достигнет 8 млрд

Численность людей на Земле во вторник достигнет 8 млрд
Фото: Vishal Bhatnagar/NurPhoto via Getty Images

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - На Земле во вторник появится восьмимиллиардный житель, сообщается в докладе ООН по прогнозам в отношении численности мирового населения.

Подчеркивается, что рост населения частично вызван снижением уровня смертности. Согласно прогнозам, дальнейшее снижение смертности приведет к тому, что средняя продолжительность жизни во всем мире к 2050 году составит около 77,2 года.

"Всемирный день народонаселения в этом году приходится на знаменательное время, когда мы ожидаем рождения восьмимиллиардного жителя планеты. Это повод отметить наше многообразие, восхититься достижениями в сфере здравоохранения, которые способствовали продлению жизни и существенно снизили показатели материнской и детской смертности", - приводят в другом сообщении ООН слова генсека Антониу Гутерриша.

В докладе организации отмечается, что население мира растет самыми медленными темпами с 1950 года. Согласно недавним прогнозам ООН, население мира может вырасти примерно до 8,5 млрд в 2030 году и 9,7 млрд в 2050 году. В 2080-х годах численность населения может достичь пика в 10,4 млрд человек и оставаться на этом уровне до 2100 года.

В 2022 году наиболее густонаселенными регионами стали Восточная и Юго-Восточная Азия с 2,3 млрд человек (29% населения планеты), а также Центральная и Южная Азия с населением в 2,1 млрд человек (26% населения планеты). Странами с наиболее высокой численностью жителей являются Китай и Индия, в каждой проживают по более 1,4 млрд человек. Кроме того, ожидается, что в течение 2023 года население Индии превысит население Китая.

ООН
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