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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:06

Депутат Рады Гончаренко инициировал передачу Киево-Печерской лавры ПЦУ

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Украинский депутат от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю с призывом лишить Украинскую православную церковь права аренды Киево-Печерской и Почаевской лавр.

По мнению Гончаренко, которое он изложил во вторник в своем телеграм-канале, правительство Украины должно, используя свои полномочия, расторгнуть договоры аренды и передать два главных монастыря страны ПЦУ (Православная церковь Украины, созданная в 2018 году на базе неканонических религиозных организаций - ИФ).

"Это наша история. Наши лавры. Наши святыни", - пишет депутат.

Украина ПЦУ Киево-Печерская лавра Алексей Гончаренко Денис Шмыгаль
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