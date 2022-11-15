Астронавты на МКС вышли в открытый космос для проведения монтажных работ

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Американские астронавты Джош Кассада и Фрэнк Рубио во вторник вышли в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) для проведения на ее поверхности монтажных работ в целях модернизации системы энергоснабжения. Об этом сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA, НАСА).

Выход был осуществлен из модуля Quest. Предполагается, что он продлится около семи часов.

Астронавтам предстоит установить на правой стороне фермы станции кронштейн для новой пары более мощных солнечных панелей IROSA, которая 18 ноября будет доставлена на станцию грузовым космическим кораблем Cargo Dragon американской компании SpaceX.

Первая пара панелей IROSA была установлена и развернута в ходе трех выходов астронавтов в космический вакуум в июне прошлого года. Всего на МКС будет добавлено три пары новых панелей в рамках продолжающейся модернизации энергетической системы станции.

Новые панели позволят генерировать больше электроэнергии для обеспечения функционирования станции. Они устанавливаются рядом с восемью старыми, что повысит мощность энергосистемы станции до 215 киловатт.

Как отмечает NASA, нынешние восемь солнечных панелей МКС функционируют пока нормально, однако они постепенно деградируют, поскольку их срок службы был рассчитан на 15 лет. Самая первая пара панелей была развернута на станции более 20 лет назад.

В настоящее время в состав экипажа МКС входят российские космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин, Анна Кикина, американские астронавты Фрэнк Рубио, Джош Кассада, Николь Манн, а также астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Коити Ваката.