SEC за финансовый год оштрафовала компании и физлиц на рекордные $6,4 млрд

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Объем наложенных Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC) США на компании и физлиц штрафов в 2022 финансовом году, который завершился 30 сентября, увеличился более чем на 67% и достиг рекорда.

Совокупная сумма средств, полученных SEC из-за противоправной деятельности участников рынка, составила $6,439 млрд по сравнению с $3,852 млрд в предыдущий год, сообщается в пресс-релизе комиссии. В том числе были возвращены доходы, полученные нечестным путем, на $2,25 млрд, что на 6% ниже показателя предыдущего года.

Общее количество принудительных действий при нарушении законодательства увеличилось на 9% и достигло 760. В том числе число возбужденных SEC новых дел выросло на 6,5% – до 462.

В прошлом фингоду комиссия выплатила 103 информаторам вознаграждения на сумму $229 млн. Это второй по величине показатель с момента начала действия данной программы в 2012 году, отмечается в сообщении SEC.

При этом за прошедший фингод комиссия получила рекордное количество сообщений о нарушениях – свыше 12,3 тыс. по сравнению с 12,2 тыс. годом ранее.

"Несмотря на то, что в прошлом финансовом году мы установили рекорд по общей сумме полученных средств в $6,4 млрд, включая рекордные $4,2 млрд в виде штрафов, мы не рассчитываем бить эти рекорды и устанавливать новые каждый год, потому что мы ожидаем, что поведение людей изменится. Мы ожидаем соблюдения правил", - сказал директор отдела правоприменения SEC Гурбир Гревал, слова которого приводятся в сообщении.