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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:29

В Малайзии произошел пожар на газопроводе, снабжающем СПГ-завод Petronas

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Малазийская Petronas объявила о пожаре на газопроводе Sabah-Sarawak, который снабжает газом завод по сжижению природного газа MLNG Dua.

Предполагается, что виновником инцидента стал сторонний подрядчик, выполнявший работы, не связанные с работами на газопроводе, вблизи полосы отвода.

В октябре Petronas объявляла форс-мажор на поставки газа на СПГ-завод MLNG Dua из-за утечки на этом газопроводе 21 сентября, вызванной "движением грунта в районе газопровода".

Petronas Малайзия MLNG Dua
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