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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:34

Новейший морской тральщик "Пётр Ильичёв" вошел в состав Тихоокеанского флота

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - На современном морском тральщике "Пётр Ильичёв" состоялась торжественная церемония поднятия Андреевского флага. Приказом главнокомандующего Военно-Морским Флотом адмирала Николая Евменова корабль включён в боевой состав Тихоокеанского флота, сообщает в четверг Минобороны России.

Командующий войсками и силами на Северо-востоке России вице-адмирал Александр Юлдашев отметил, что "с приходом нового корабля возможности минно-тральных сил объединения существенно возрастут".

"Пётр Ильичёв" стал вторым кораблем проекта 12700 "Александрит", пополнившим силы ТОФ, дислоцированные на Камчатке. Там уже проходит службу однотипный ему "Яков Баляев".

Морской тральщик "Пётр Ильичёв" построен на Средне-Невском судостроительном заводе (СНСЗ). Прошёл по Северному морскому пути из Санкт-Петербурга в Петропавловск-Камчатский, где завершил государственные испытания.

Новый корабль предназначен для борьбы со всеми видами современных морских мин и имеет уникальный литой корпус, изготовленный из композитных материалов, оснащен современными гидроакустическими станциями и автоматизированной системой управления противоминными действиями, отмечает Минобороны России.

Камчатка Тихоокеанский флот
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