Спикер турецкого парламента прибыл с визитом в Туркменистан

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Делегация во главе с председателем Великого национального собрания (парламента) Турции Мустафой Шентопом прибыла в четверг с визитом в Туркменистан, сообщает агентство "Анадолу".

Парламентскую делегацию Турции в международном аэропорту Ашхабада встречали заместитель Председателя Халк Маслахаты Милли Генгеша (верхней палаты парламента) Туркменистана Касымгулы Бабаев и посол Турции в Туркменистане Тоган Орал.

В рамках визита Шентоп проведет ряд двусторонних встреч и выступит в парламенте Туркменистана.

Как пишет турецкая газета Yenicag, Шентоп в беседе с журналистами о различных проблемах безопасности на маршрутах передачи энергии сказал, что коридор, ведущий в Европу через Турцию, стал очень важным.

Отметив, что некоторые страны, например, Азербайджан, приняли решение увеличить поставки природного газа в Европу, Шентоп сказал: "Очень важно, чтобы туркменский газ также активизировался в это время нехватки энергии", приводит его слова издание.

Шентоп также отметил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Азербайджана Ильхам Алиев посетят Туркменистан и приложат усилия для достижения трехстороннего соглашения по энергетике.

"В этом отношении была проделана важная работа по инфраструктуре. Я думаю, что это сотрудничество стало гораздо более ценным и важным в этот период. Я надеюсь, что такой визит состоится как можно скорее", - сказал Шентоп.