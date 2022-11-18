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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:33

Крупнейшая индонезийская техкомпания GoTo сократит 12% сотрудников

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Крупнейшая индонезийская технологическая компания GoTo намерена уволить 1,3 тыс. сотрудников, что составляет 12% штата, из-за сложных макроэкономических условий, сообщает MarketWatch.

Компания заявила, что в конце второго квартала она добилась экономии примерно 800 млрд рупий ($51,1 млн) в таких областях, как технологии, маркетинг и аутсорсинг. Однако этого недостаточно для того, чтобы компенсировать проблемы, с которым сталкивается бизнес по всему миру. По этой причине GoTo пришлось пойти на сокращение работников.

Ранее такие технологические платформы, как Sea Ltd., работающая в Юго-Восточной Азии, и американская Amazon.com Inc. также объявили об увольнениях из-за замедления роста сектора.

GoTo (официальное название PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk) была создана в 2021 году после объединения ведущих технологических стартапов Индонезии Gojek и Tokopedia. Компания предоставляет услуги заказа мототакси, доставки еды и различных товаров, а также сервисы онлайн-платежей и электронной торговли.

В начале 2022 года GoTo привлекла $1,1 млрд в ходе первичного размещения акций, которое стало одним из крупнейших в Азии. Однако с того момента котировки бумаг компании упали более чем на 40%, в том числе по итогам торгов в пятницу они снизились на 1,8%. Рыночная стоимость компании составляет сейчас 256 трлн рупий (около $16 млрд).

GoTo Индонезия
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