Украина собрала 62 млн т основных сельхозкультур с 81% запланированных площадей

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Украинские аграрии к 18 ноября собрали 62,32 млн тонн основных сельскохозяйственных культур с общей площади 16,79 млн га. Об этом сообщается на сайте министерства аграрной политики и продовольствия.

При этом за период 11-18 ноября собрано 4,21 млн тонн с 0,71 млн га. За это время доля сельхозугодий, с которых собран урожай, увеличилась на 5 процентных пунктов – до 81% от ранее запланированных площадей.

Завершена уборка пшеницы, ячменя, гороха и рапса. Просо собрано с 95% площадей (без изменений за неделю), гречиха – с 98% (рост на 3 п.п.), подсолнечник - с 96% (рост на 3 п.п.), соя - с 97% (рост на 6 п.п.), сахарная свекла - с 90% (рост на 7 п.п.), кукуруза - с 50% (рост на 11 п.п.)

По данным Минагрополитики, окончательный урожай пшеницы в текущем сезоне составил 19,2 млн тонн (с 4,7 млн га), ячменя - 5,5 млн тонн (с 1,6 млн га), рапса - 3,1 млн тонн (с 1,96 млн га), гороха - 261 тыс. тонн (с 111,5 тыс. га).

Кроме того, к 18 ноября собрано 12,3 млн тонн кукурузы с 2,1 млн га, 9,8 млн тонн подсолнечника с 4,5 млн га, 7,9 млн тонн сахарной свеклы со 161 тыс. га, 3,6 млн тонн сои с 1,5 млн га, 156 тыс. тонн гречихи со 115 тыс. га, а также 98 тыс. тонн проса с 42,6 тыс. га.

По данным министерства, средняя урожайность по всем культурам в текущем сезоне составила 43,4 ц/га, в том числе кукурузы - 58,1 ц/га, пшеницы - 41,2 ц/га, ячменя - 35,1 ц/га, рапса - 28,9 ц/га, сои - 24 ц/га, гороха - 23,4 ц/га, проса - 23,1 ц/га, подсолнечника - 21,7 ц/га, гречихи - 13,7 ц/га, сахарной свеклы - 494 ц/га.

Как сообщалось, Украина в 2021 году собрала рекордный урожай зерновых, зернобобовых и масличных культур в размере 106 млн тонн, в том числе 84 млн тонн зерновых и зернобобовых и 22,6 млн тонн масличных.

В целом в прошлом году было собрано 32,4 млн тонн пшеницы, 40 млн тонн кукурузы, 10 млн тонн ячменя, 581,5 тыс. тонн гороха, 191 тыс. тонн проса, 110 тыс. тонн гречихи. Урожай подсолнечника составил 16,3 млн тонн, сои - 3,4 млн тонн, рапса - 2,9 млн тонн.