Эстония и Россия договорились о вылове рыбы в пограничных озерах

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Правительства России и Эстонии договорились о вылове рыбы в 2023 году в пограничных озерах - Чудском, Теплом и Псковском, сообщили в Министерстве окружающей среды Эстонии.

"Соглашения основаны на оценке рыбных ресурсов пограничных озер учеными обеих стран", - говорится в сообщении.

По оценке ученых, объемы промысловой рыбы в регионе в последние годы были небольшими, однако несколько улучшились по сравнению с 2021 годом. В соответствии с достигнутыми соглашениями, в 2023 году рыбаки смогут выловить в Чудском, Теплом и Псковском озерах больше щуки, окуня и леща, чем в 2022 году но меньше ряпушки.

48-е заседание межправкомиссии по рыболовству проходило с 14 по 16 ноября в онлайн-формате, его организовала эстонская сторона. Ранее Таллин уведомил Москву, в связи с событиями на Украине не считает возможным проведение заседания на своей территории. Кроме того, в 2022 году уровень представительства эстонской делегации был понижен с вице-канцлера министерства окружающей среды до начальника отдела рыбных ресурсов министерства.

На переговорах обсуждались только вопросы, которые касались сохранения рыбных ресурсов Чудского озера, Теплого и Псковского озер.

Встреча комиссии в формате видеоконференций проходила и в предыдущие два года, однако тогда это было из-за пандемии.