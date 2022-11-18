Цена нефти Brent обновила минимум с 3 октября

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Цены на нефть продолжают падать в пятницу на опасениях дальнейшего ухудшения ситуации с коронавирусом в Китае и повышения ставок в США.

Январские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:44 по Москве подешевели на $2,60 (2,9%) - до $87,18 за баррель. В ходе сессии котировки падали ниже $86 за баррель впервые с 3 октября.

Котировки фьючерсов на WTI на декабрь на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени снизились на $2,20 (2,69%) - до $79,44 за баррель.

"Нефть продолжает дрейфовать вниз, поскольку спрос тревожит инвесторов больше, чем предложение", - сказал старший стратег SIA Wealth Management Колин Чешински.

Накануне Китай сообщил о росте числа заболевших коронавирусом до 25,353 тыс. с 23,276 тыс. днем ранее.

Рост заболеваемости не позволяет надеяться, что в скором времени все эпидемиологические ограничения в стране будут сняты. Многие участники рынка рассчитывали на такой сценарий, полагая, что он может резко увеличить спрос на топливо со стороны крупнейшего импортера энергоносителей в мире.

Накануне глава Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Баллард сигнализировал, что Федрезерву придется продолжать подъем базовой процентной ставки, ее размер может на пике достичь 5-7% годовых.

"Всякий раз, когда появляются позитивные новости об инфляции и рынок начинает ждать смягчения финансовых условий, Федрезерву ничего другого не остается, кроме как подавлять этот оптимизм", - написал старший аналитик XM Раффи Бояджан.