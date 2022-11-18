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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:24

Китайская Ansteel начала строительство железорудной шахты стоимостью $3,3 млрд

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Китайская сталелитейная Ansteel Mining Co начала строительство железорудной шахты на территории провинции Ляонин, сообщает агентство "Синьхуа".

Стоимость проекта оценивается в 22,9 млрд юаней ($3,3 млрд).

Ежегодный объем добычи на руднике Сианьшань, расположенном недалеко от города Аньшань, будет составлять 30 млн тонн железной руды и 10 млн тонн железорудного концентрата. Планируется, что шахта будет введена в эксплуатацию в 2027 году.

Рудник, запасы которого насчитывают 1,3 млрд тонн руды, является одним из крупнейших в стране, заявил президент Ansteel Mining Co. Дай Чжихао.

"Рудник Сианьшань имеет большое значение для улучшения поставок железной руды в Китае и содействия развитию сталелитейной промышленности", - сказал заместитель председателя Китайской ассоциации черной металлургии Ло Тецзюнь.

Китай является крупнейшим в мире импортером железной руды, в январе-октябре страна закупила более 917 млн тонн. Ansteel является первым крупным предприятием черной металлургии, созданным после образования КНР.

Китай
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