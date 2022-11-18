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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:24

ФРС будет рассматривать любые варианты повышения ставки в декабре

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Федеральная резервная система может рассмотреть различные варианты повышения процентной ставки на декабрьском заседании, сказала глава Федерального резервного банка Бостона Сьюзен Коллинс.

"Мы должны учитывать все возможные опции изменения ставки", - сказала она в интервью CNBC, добавив, что вариант с сохранением ставки на уровне 3,75-4% все же остается маловероятным.

"Важно сказать, что возможность подъема на 75 базисных пунктов все еще не исключается", - добавила Коллинс.

ФРС повышала ставку на 75 б.п. на четырех последних заседаниях, и теперь аналитики и экономисты в целом ожидают, что следующее повышение будет на 50 б.п.

Коллинс является голосующим членом Федерального комитета по операциям на открытых рынках (FOMC) в этом году.

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