Число погибших при взрыве на Сахалине увеличилось до 4 человек

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - В Сахалинской области на месте обрушения подъезда пятиэтажки после взрыва бытого газа обнаружено тело четвертого погибшего, сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах.

"Найден и извлечен из-под завалов еще один человек, ранее были извлечены трое. Таким образом, число погибших достигло четырех человек", - сказал собеседник агентства.

От 6 до 10 человек, по разным данным, пострадали.

Как сообщили "Интерфаксу" в единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) Тымовского городского округа, под завалами все еще могут оставаться люди.

"Речь может идти о 9-15 людях. Они числятся пропавшими без вести. Установить их местонахождение пока не удалось. Связи с ними нет. Возможно они под завалами, одновременно они могли быть не дома во время обрушения. Ведутся поиски", - проинформировали в ЕДДС.